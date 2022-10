Vorfreude aufs Weihnachtsdorf: Maren Petersen und Holger Braaf Foto: Anja Werner up-down up-down Nach zwei Jahren Corona-Pause Das bietet das Weihnachtsdorf Wanderup 2022 Von Anja Werner | 18.10.2022, 09:01 Uhr

Endlich wird wieder gewichelt, also Gutes getan für die Kinder- und Jugendhospizdienste in Schleswig-Holstein. Dafür verwandelt sich das kleine Wanderup am ersten Adventswochenende in ein zauberhaftes Weihnachtsdorf.