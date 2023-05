Dannewerks Bürgermeisterin Anke Gosch tritt nicht wieder zur Wahl an. Ingo Masuhr, ihr langjähriger Stellvertreter, nimmt den Staffelstab an und stellt sich zur Wahl. Foto: Christina Weiss up-down up-down Kommunalwahl 2023 in SH Dannewerks Bürgermeisterin Anke Gosch hört auf Von Christina Weiß | 09.05.2023, 12:39 Uhr

Nach zehn Jahren als Bürgermeisterin von Dannewerk tritt Anke Gosch am 14. Mai nicht erneut zur Wahl an. Bei der Frage, wer ihr Nachfolger werden soll, sind sich die Fraktionen in der Gemeindevertretung einig.