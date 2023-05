Viel los war beim zweiten Brauereifest in Hollingstedt. Foto: Christina Weiß up-down up-down „Nottebräu“ Brauereifest in Hollingstedt: Kühle Getränke fließen trotz Wasserrohrbruch Von Christina Weiß | 29.05.2023, 15:17 Uhr

Während nebenan gearbeitet wurde, um den Schaden an der Wasserleitung zu beheben, wurde auf dem „Nottebräu“-Hofplatz von Familie Eggers am Nedderend bis in den Abend gefeiert.