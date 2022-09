Foto: Sebastian Iwersen Feuer in Oeversee Brand in Wohnhaus – darum war die Feuerwehr besonders schnell da Von Sebastian Iwersen | 03.09.2022, 14:15 Uhr

Ein Feuer in einem zum Wohnhaus umgebauten Stallgebäude hat am Samstag, 3. September, zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr in der Straße Moltkenhof geführt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.