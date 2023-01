Dietrich Nissen mit einem Austin 7 von 1934, ein weiterer ist von 1932. Foto: Peter Mai up-down up-down Sammlung in Augaard bei Flensburg Dietrich Nissen liebt alte Autos: Besuch in der Oldtimer-Halle des 88-Jährigen Von Peter Mai | 16.01.2023, 13:41 Uhr

Mit einem Borgward Goliath fing alles an: Heute hat der 88-jährige sieben wie neu blitzende Oldtimer in seiner Halle in Augaard bei Flensburg. Darunter ein Rolls Royce von 1929.