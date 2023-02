Was Oeverseee für die Bewohner attraktiv macht, haben sie unserer Redaktion erzählt. Foto: Emma Segebrecht up-down up-down Lebenswerte Gemeinde „Der beste Ort in Schleswig-Holstein“: Was Bewohner an Oeversee lieben Von Emma Segebrecht | 26.02.2023, 13:37 Uhr

Oeversee erfreut sich in den vergangenen Jahren immer größerer Beliebtheit. Doch was heißt es, dort zu wohnen und was schätzen die Bewohner an ihrem Zuhause? Wir haben einige von ihnen gefragt, was genau Oeversee für sie attraktiv macht und woran es ihnen fehlt.