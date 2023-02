Schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Verkehrsteilnehmer den Baum von der Straße gezogen. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Feuerwehreinsatz Sturmtief „Ulf“ nimmt Fahrt auf: Baum zwischen Oeversee und Tarp umgestürzt Von Sebastian Iwersen | 17.02.2023, 15:20 Uhr

In den kommenden Stunden könnten sich die Windböen noch verstärken. An der Wetterstation in Glücksburg-Meierwik wurde bereits eine orkanartige Böe mit 107 km/h gemessen.