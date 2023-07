Auf dem Bauernhof von Familie Meggers wurde in Gemeinschaftsarbeit eine Kita errichtet. Foto: Christina Weiß up-down up-down Tag der offenen Tür Bauernhof-Kita in Geltorf steht kurz vor der Eröffnung Von Christina Weiß | 20.07.2023, 15:25 Uhr

Die erste Kita-Gruppe zieht am 1. August in die Bauernhof-Kita in Geltorf ein. Die Gemeinde und das Helferteam um Bauleiter Sören Brumm laden am Freitag, 28. Juli, zum Tag der offenen Tür.