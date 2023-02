Die Umgestaltung der Bushaltestelle an der Kreisstraße in Selk läuft auf Hochtouren. In der Überquerung der Straße an Kita und Sport- und Kulturzentrum kommt es täglich zu brenzligen Situationen. Die Bushalte-Fahrbahninsel soll für Sicherheit sorgen und das Tempo drosseln.

Foto: Christina Weiß