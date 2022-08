Mohamed Cheikh Mohamad und Matthias Jöns wollen das traditionsreiche Autohaus Pahl in bewährter Weise weiterführen. FOTO: Stephan Schaar up-down up-down Fast 100 Jahre im Geschäft Autohaus Pahl in Schuby: Familienbetrieb nach drei Generationen in neuen Händen Von Stephan Schaar | 22.08.2022, 16:27 Uhr

Angefangen hatte Großvater Johannes Pahl mit einem Landhandel in Schuby. Daraus entwickelte sich der Familienbetrieb über drei Generationen zum bekannten Autohaus Pahl, mit Autohandel und Werkstatt. Jetzt geht Hartmut Pahl in den Ruhestand und übergibt sein Lebenswerk in neue Hände.