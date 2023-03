Der Skoda schleuderte bei dem Unfall nahe Sollerup eine Böschung hinab und blieb auf der Seite liegen. Foto: Herbert Schmidtke up-down up-down Glätte und Schnee Auto gerät in den Gegenverkehr: Sechs Verletzte bei Unfall nahe Sollerup Von Heiko Thomsen | 08.03.2023, 12:56 Uhr

In einer Kurve bei Sollerup geriet ein Skoda ins Schleudern und prallte in einen VW. Alle sechs Insassen wurden verletzt – in einem der Autos saßen ein Vierjähriger und ein Hund.