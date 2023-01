Silvesterlauf 2022 in Schafflund: Die 300 Teilnehmer gingen mit Verkleidung an den Start. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Spaß-Aktion in Schafflund Veranstalter überrascht vom Ansturm auf den Silvesterlauf 2022 Von Sebastian Iwersen | 01.01.2023, 13:51 Uhr

Rund 300 Teilnehmer gingen am Samstag beim Silvesterlauf 2022 in Schafflund an den Start – rund die Hälfte von ihnen in fantasievollen Kostümen.