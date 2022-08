In der Gruppe „Tarpbook“ wurden Fake-News zu den Ermittlungen in der Brandserie gepostet. FOTO: Sebastian Iwersen up-down up-down Ermittlungen zur Brandserie Angebliche Festnahme von Brandstiftern in Tarp: Ärger über Fake-News in den sozialen Netzwerken Von Sebastian Iwersen | 23.08.2022, 10:47 Uhr

Die angebliche Festnahme von Brandstiftern in Tarp wurde am Montag in sozialen Netzwerken verbreitet, obwohl sie frei erfunden ist. Die Polizei ist verärgert über solche Fake-News und warnt vor deren Verbreitung.