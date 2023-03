Das Umzugsunternehmen Oskar Gerdsen um Teamleiter Marku Erjon (2. v. r.) hatte in Busdorf alle Hände voll zu tun. Foto: Christina Weiß up-down up-down Umzug Amtsverwaltung Haddeby Busdorf: Hunderte Kartons auf dem Weg in den Panellenweg Von Christina Weiß | 06.03.2023, 14:35 Uhr

Der Umzug der Haddebyer Amtsverwaltung aus der Rendsburger Straße in den Neubau am Panellenweg 5 in Busdorf hat begonnen.