Bauamtsleiter Phillip Voß, Ralf Lausen und Petra Bülow (v.r.) informieren über die aktuellanstehenden Erweiterungen der Grundschulen in Treia und Jübek. Foto: Imme Feldmann up-down up-down Bauvorhaben in 2023 Treia, Jübek, Schuby: Noch in diesem Jahr werden die Schulen erweitert Von Schleswiger Nachrichten | 08.02.2023, 13:08 Uhr

In diesem Jahr stehen im Amt Arensharde einige größere Bauvorhaben an. Allen voran: Die Erweiterungen der Schulen in Treia, Jübek und Schuby.