Riechen, Schmecken, Ausprobieren – auf dem Frühlingsmarkt in Schafflund werden alle Sinne angesprochen. Foto: Helga Böwadt Kulinarisches und Kunsthandwerk Schafflund: Frühlingsmarkt mit Oldtimer-Ausstellung Von Helga Böwadt | 08.05.2023, 14:11 Uhr

Am Sonntag, 14 Mai, verwandelt sich der Amtsparkplatz an der Meyner Straße in einen großen Markt mit buntem Beiprogramm. Es gibt Kostproben aller Art aus der Region, und Kunsthandwerker bieten ihre Waren feil.