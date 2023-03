Blick auf den Busbahnhof am Handewitter Schulzentrum. Foto: Jan Kirschner up-down up-down Chaos vor der Schule 400 Eltern-Taxis pro Tag: Schulzentrum Handewitt richtet „Kiss-and-Ride-Zone“ ein Von Jan Kirschner | 12.03.2023, 11:14 Uhr

Jeden Morgen kommen sich am Handewitter Schulzentrum zahlreiche Autos und Busse in die Quere. Nun ist eine Lösung in Sicht – die nicht ganz billig ist.