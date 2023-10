Abschlussprüfung in Jübek Feuerwehr: 13 neue Truppführer wurden im Amt Arensharde ausgebildet Von Schleswiger Nachrichten | 11.10.2023, 10:49 Uhr Hier wird der Einsatzort für die technische Hilfe bei einem Autounfall vorbereitet. Foto: Marco Möller up-down up-down

An zwölf Abenden wurden 13 neue Truppführer im Amt Arensharde ausgebildet. Zum Abschluss mussten die Teilnehmer in zwei Szenarien ihr Können in der „Alten Mühle“ in Jübek beweisen.