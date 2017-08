Nahverkehr : Ganz großer Bahnhof für den 7.20-Uhr-Zug

vergrößern 1 von 2 Foto: Claudia Ellersiek 1 von 2

Tornesch | „Wir sind ganz glücklich über diesen Erfolg und freuen uns für die Stadt.“ Gisela Hüllmann, Sprecherin der Bürgerinitiative (BI) Dorfbahnhof, hat gestern die Einzelheiten des für Montagmorgen geplanten Festes anlässlich der Rückkehr des 7.20-Uhr-Zuges nach Tornesch angekündigt. Wie berichtet, wird die fast ausschließlich von Pendlern genutzte Verbindung ab dem 4. September wieder in Tornesch eingesetzt. Zuvor war er einige Monate jeweils in Elmshorn eingesetzt worden und lief bereits überfüllt in den Tornescher Bahnhof ein. „Wer dann zusteigen wollte, hatte keinen Platz mehr“, so Hüllmann.

Sie ist Namensgeberin des „Hüllmann-Express“, der von Dezember 2015 bis Dezember 2016 schon einmal ab Tornesch eingesetzt wurde. Dass er es ab Montag nun wieder tun wird, bezeichnet Hüllmann als Motivationsschub für die weitere Arbeit. „Der Zug fährt außerhalb der Ferien von Montag bis Freitag“, so Hüllmann. In den Ferien wird die Verbindung dagegen nicht angeboten, ein Schönheitsfehler in den Augen Hüllmanns. „Aber wir sind da am Ball.“

Gefeiert wird der neuerliche Etappensieg im Kampf um zusätzliche Zughalte in Tornesch am Montag ganz in der Nähe des Bahnsteigs auf dem Teil des Bahnhofsplatzes, auf dem sonst die Taxen stehen. In der Zeit von 7 bis voraussichtlich 8.15 Uhr tritt die Hamburger Band Chocolate Bar auf. An mehreren Tischen präsentieren sich außerdem die Sponsoren der BI, die sich und ihre Ziele ebenfalls vorstellt. Im Angebot ist eine Wegzehrung für Pendler: Knabbereien und Getränke. Die Bürgermeister der Nachbarkommunen haben ihr Kommen ebenso angekündigt wie Landes- und Bundespolitiker.

Es wird kaum das letzte Mal sein, dass sie zu Gesprächen mit der BI zusammenkommen. Auf deren Agenda steht als nächstes ein Automat für den Kauf von Ferntickets. Und auch der Bau weiterer P&R-Parkplätze rund um den Tornescher Bahnhof bleibt ein Thema. Platz dafür gibt es.

von Claudia Ellersiek

31.Aug.2017