Astrid Kretzschmar aus Husum übergibt die Scrimshaws an Claus von Hoerschelmann vom Multimar in Tönning. Foto: Multimar Wattforum up-down up-down Walfang in den 1950er Jahren Als Nordfriesen für Onassis Wale jagten: Zwei Pottwalzähne im Multimar erinnern daran Von Ilse Buchwald | 28.06.2023, 19:30 Uhr

Der Walfang in der Antarktis war in den 1950er Jahren ein florierendes Geschäft, auch Aristoteles Onassis beteiligte sich daran. Relikte aus dieser Zeit hat Astrid Kretzschmar aus Husum jetzt dem Multimar in Tönning übergeben.