Windsurf-Cup in St. Peter-Ording: Am zweiten Juli-Wochenende treffen sich die Top-Athleten

Rasante Wettkämpfe auf dem Wasser werden beim Multivan Windsurf Cup vom 6. bis 9. Juli in St. Peter-Ording geboten. Am Ordinger Strand treten die Athleten in drei Disziplinen an: Foil Slalom, Fin Slalom und Waveriding.