Es geht los. Der Gerüstbau ist der erste Schritt zur Sanierung des Leuchtturms in Westerhever. Foto: Jens Mende up-down up-down Leuchtturm Westerhever Gerüstbau beginnt: Arbeiten am Leuchtturm sollen im September abgeschlossen sein Von Jens Mende | 11.07.2023, 16:48 Uhr

Die Bauarbeiten am Leuchtturm in Westerhever haben begonnen. Das Wahrzeichen von Eiderstedt wird in den nächsten zwei Wochen verhüllt.