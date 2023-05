Das Wasserwerk in Rantrum: Von hier aus wurden 2022 rund 3,12 Millionen Kubikmeter Wasser nach Eiderstedt gepumpt. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Wasserversorgung in Nordfriesland Eiderstedt: Wasserverbrauch deutlich gestiegen - Verband muss handeln und | 12.05.2023, 15:05 Uhr Von Helmuth Möller Ilse Buchwald | 12.05.2023, 15:05 Uhr

Die Lage ist ernst: Der Wasserbedarf für Eiderstedt ist deutlich gestiegen. Das bringt das Wasserwerk in Rantrum an seine Grenzen. Der Wasserbeschaffungsverband Eiderstedt arbeitet an einer Lösung.