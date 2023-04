Ab Montag fahren auf diesem Abschnitt der B5 nur noch Baumaschinen. Foto: Ilse Buchwald up-down up-down Ausbau B5 B5 wird bis Herbst bei Oldenswort voll gesperrt Von Husumer Nachrichten | 21.04.2023, 17:55 Uhr

Am Ausbau der B5 auf drei Spuren zwischen Tönning und Oldenswort wird derzeit gearbeitet. Bis zum Herbst müssen Autofahrer in Richtung Husum einen Umweg in Kauf nehmen. Die Sperrung der B5 bei Oldenswort beginnt am 24. April.