Seit 50 Jahren ist Volker Matthiesen Maurer – und seit 50 Jahren ist er das bei der Firma Jens Jensen in Viöl. Foto: Verena Matthiesen

50 Jahre im selben Betrieb Stein um Stein: Volker Matthiesen arbeitet ein halbes Jahrhundert als Maurer Von Frank Spyra | 27.07.2023, 18:19 Uhr

Es waren die Details, die Feinheiten, die Volker Matthiesen aus Viöl immer an seinem Beruf gereizt haben. 50 Jahre ist er nun als Maurer tätig, all die Jahre in der Firma Jens Jensen in Viöl. Bereut hat er die Berufswahl nie, die nicht einmal seine eigene war.