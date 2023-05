Die Erich Wobser Halle in Viöl muss saniert werden. Unter dem Dach wurde Wasser gefunden – fast dreimal so viel, wie tolerierbar wäre. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Schule in Viöl Bei Schneefall gesperrt: Wassereinbruch in Erich-Wobser-Halle in Viöl Von Helmuth Möller | 19.05.2023, 16:27 Uhr

Bei Schnefall wird der Betrieb für die Erich-Wobser-Halle in Viöl untersagt. Der Wasserschaden unter ihrem Dach ist schlimmer als befürchtet, was nun in der Sitzung des Schulverbands rauskam.