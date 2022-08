Viel Platz zum Austoben gibt es am Strand von St. Peter-Ording für Hunde. FOTO: Boris Pfau up-down up-down Urlaub in St. Peter-Ording Ferien für Hund und Mensch in SPO: Das hat der Ort zu bieten Von Ilse Buchwald | 04.08.2022, 15:25 Uhr

Für Ferien mit Hund ist St. Peter-Ording ideal: Für einen Spaziergang mit Herrchen oder Frauchen ist die Auswahl an Routen in einem Urlaub kaum zu bewältigen, und es gibt drei Freilaufgebiete. Auch die Quartiersanbieter haben sich auf Hund mit Anhang als Kunden eingestellt. Es gibt hunderte Unterkünfte in SPO für sie.