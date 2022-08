Teilweise bilden sich lange Schlangen vor der Utholm-Apotheke in St. Peter-Ording. Ein mutmaßlicher Grund: den Kundinnen ist der Bringdienst der Apotheke noch nicht bekannt. FOTO: Frank Spyra up-down up-down Gesundheit in SPO Darum sieht Apotheker-Ehepaar Kiess keine Zukunft für eine zweite Filiale in St. Peter-Ording Von Frank Spyra | 18.08.2022, 08:43 Uhr

Die Utholm-Apotheke und die Apotheke am Wattenmeer in St. Peter-Ording gehören beide dem Ehepaar Kiess. Aber letztere ist seit längerem geschlossen. Vor dem Sozialausschuss der Gemeinde erklärten die Inhaber nun, warum das bis auf weiteres so bleibt.