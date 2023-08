Sommerferien in SH Urlaub in St. Peter-Ording: Was kostet ein Tag im Strandbad für eine Familie? Von Julia Weilnböck | 04.08.2023, 14:39 Uhr Auch bei schlechtem Wetter ist das Erlebnis-Hus für Familie Zarnitz ein echtes Urlaubs-Highlight. Die Kinder können toben, die Eltern haben (ein bisschen) Pause an diesem Tag in St. Peter-Ording. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down

Essen gehen, Ausflüge, Parken: Der Urlaub in St. Peter-Ording wird teurer. Shz.de hat mit einer Familie getestet, was bei einem Tag alles an den Geldbeutel geht – und welche Erlebnisse kostenlos bleiben.