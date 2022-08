So saftig wie im Frühjahr sind die Weiden nicht mehr, aber richtig ausgetrocknet sind die Flächen derzeit nur an den Südseiten der Deiche. FOTO: Jule Sönnichsen up-down up-down Trockenheit und Landwirtschaft Kaum Regen in Sicht: Werden Futter und Wasser für Rinder und Schafe knapp? Von Ilse Buchwald | 19.08.2022, 14:04 Uhr

Seit gut einem Monat hat es kaum geregnet in Nordfriesland. Auch in den nächsten Tagen sind keine ergiebigen Regenfälle in Sicht. Die Böden sind ausgetrocknet, und es soll wieder wärmer werden. Wie ist die Lage fürs Vieh?