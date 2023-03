Die Polizei in Tönning sucht nach Zeugen und Hinweisgebern. Foto: Daniel Karmann up-down up-down Gotteshaus wird saniert Tönning: Bauzaun an St. Laurentiuskirche stark beschädigt Von Husumer Nachrichten | 13.03.2023, 13:46 Uhr

Bisher lief alles weitgehend glatt, jetzt aber gab es einen Vorfall an der Baustelle: Unbekannte haben am Wochenende Zaunteile am Haupteingang der Tönninger Kirche zerstört. Die Polizei ermittelt.