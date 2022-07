In Tönning müssen Einwohner und Gäste ab Dienstag Umwege in Kauf nehmen. FOTO: Volkert Bandixen up-down up-down Straßensperrung in Tönning Nach Rohrbruch: Badallee wird am 26. Juli vollgesperrt Von Ilse Buchwald | 25.07.2022, 11:56 Uhr

In der Badallee ist ein Abwasserrohr gebrochen. Daher müssen Einwohner und Gäste ab Dienstag, möglicherweise auch für länger, Umwege in Kauf nehmen, wenn sie in oder aus Richtung Olversum und Kating unterwegs sind.