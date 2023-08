Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 48-jähriger Urlauber mit seinem blauen Mountainbike aus Richtung Buhne kommend in Richtung Yachthafen, wie die Polizei jetzt mitteilt. Dabei mussten er und seine vor ihm fahrenden Kinder an Fußgängern vorbeifahren.

Beide Radfahrer stürzen

Ein 55-jähriger Radfahrer auf einem schwarzen Mountainbike kam ihnen auf dem Weg entgegen. Auch er musste Fußgängern ausweichen. Beide Radfahrer stürzten. Der 48-jährige Mann blieb reglos liegen, konnte von Ersthelfern zunächst erfolgreich reanimiert werden und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Heider Krankenhaus geflogen. Am Dienstagabend (15. August) erlag der 48-Jährige dort dann seinen Verletzungen.

Der 55-Jährige musste ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Radfahrer trugen laut Polizei keinen Helm. Das Rad des 48-Jährigen wies keine Beschädigungen auf, das andere nur leichte.

Zeugen bitte bei der Polizei melden

Es ist nicht klar, ob die Fahrradfahrer zusammengestoßen oder zeitgleich gestürzt sind, so die Polizei weiter. Wie sich der Unfall genau ereignet hat, ist Sache der laufenden Ermittlungen. Die Polizeistation in St. Peter-Ording bittet deshalb dringend Augenzeugen des Unfalls um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04863/9589160 oder per Mail: St.Peter-Ording.PST@polizei.landsh.de. Auch wer die Radfahrer kurz vor dem Unfall bereits beobachtet hatte, wird gebeten, sich zu melden.