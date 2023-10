Gebrauchter Strandkorb Versteigerung in St. Peter-Ording: Warum die Strandkörbe so beliebt sind Von Jens Mende | 15.10.2023, 15:16 Uhr Birgit und Bente Wendland nehmen ihren Lieblingskorb nun mit an die Ostsee. Foto: Jens Mende up-down up-down

Seit 30 Jahren versteigert Sankt Peter-Ording ausgemusterte Strandmöbel. Einer wandert nun an die Ostsee. Warum die Modelle so beliebt sind und die Aktion jedes Jahr aufs neue so viele Menschen nach SPO zieht: