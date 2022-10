Mit Sekt im ersteigerten Strandkorb anstoßen: Angelika Stepan (links im Strandkorb) und ihre Freundin aus Bad Kissingen in Oberbayern. Links daneben stehen, ebenfalls aus dem Bereich Bad Kissingen, Patrizia Rottmann und Cornelius Reith mit Hund ,,Malu“. Sie haben eine Boje für zehn Euro ersteigert. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Tourismus in Nordfriesland Strandkorb-Versteigerung in SPO: Bieterinnen fahren für Auktion 600 Kilometer Von Helmuth Möller | 16.10.2022, 17:51 Uhr

Fast 40 Körbe und mehr als 30 Bojen wurden am Wochenende in St. Peter-Ording versteigert. Das Interesse war groß. Am Ende waren alle Körbe und Bojen weg. Der Auktionator war zufrieden.