Fehlende öffentliche Toiletten Gastronomen sind gefragt: Gibt es bald „Nette Toiletten" in Tönning? Von Adrian Brandt | 10.10.2023, 17:52 Uhr Wenn es nach der Stadt geht, sollen Tönnings Restaurants ihre Toiletten zukünftig der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Foto: Frank Spyra

Seit Jahren ist die Verfügbarkeit von öffentlichen sanitären Anlagen in Tönnings Innenstadt ein Thema. Die Stadt will nun in Zusammenarbeit mit Gastronomiebetrieben an einer Lösung des Problems arbeiten.