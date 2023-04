Mit einem Radlader wurde die Seebrücke vom Sand befreit Foto: Boris Pfau up-down up-down Baggereinsatz in St. Peter-Ording Seebrücke von SPO droht im Sand zu versinken Von Husumer Nachrichten | 21.04.2023, 16:20 Uhr

Da musste was geschehen: Die Seebrücke in St. Peter-Ording war am Freitag fast gänzlich unter Sand begraben. Für Spaziergänger war das Laufen dadurch schwierig geworden.