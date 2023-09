Urlaub in St. Peter-Ording Kleine Elektroautos kommen auf der Erlebnis-Promenade in SPO an Von Husumer Nachrichten | 21.09.2023, 12:30 Uhr Foto: Oliver Franke / Tuorismuszentrale St. Peter-Ording

Keine großen Geländewagen, sondern kleine bietet die Tourismuszentrale in St. Peter-Ording jetzt für ihre Gäste an. Mit den Elektroautos können Kinder die Erlebnis-Promenade erkunden – und bei einer Safari die Big Five entdecken.