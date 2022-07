Auch im Weitsprung versuchten sich die Kleinsten unterstützt von ihren Betreuerinnen. FOTO: Udo Rahn up-down up-down Sport im Kindergarten Aktivwoche an der Kita Tönning: So viel Wert wird dort auf Sport gelegt Von Udo Rahn | 03.07.2022, 11:11 Uhr

Dass Bewegung auch für kleine Kinder enorm wichtig ist, das wurde spätestens in der Corona-Pandemie deutlich. Am Städtischen Kindergarten in Tönning wird das Thema ernst genommen, wie sich jetzt einmal mehr zeigte.