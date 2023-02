Mit einem Rettungshubschrauber musste eine Person aus St. Peter-Ording nach Heide ins Klinikum gebracht werden. Foto: Freiwillige Feuerwehr St. Peter-Ording up-down up-down Feuer in SPO Doppeleinsatz: Feuerwehr löscht Küche in St.-Peter-Bad und bringt verletzte Person zu Rettungshubschrauber Von Helmuth Möller | 19.02.2023, 18:26 Uhr

Küchenutensilien sind am frühen Samstagmorgen, 18. Februar, in St. Peter-Ording in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilt, war auch ein Rettungswagen im Einsatz. Für die Wehr war es nicht der einzige Einsatz an diesem Tag.