Die Spekulationen über die Konsequenzen des Vorgehens des Kreises in St. Peter-Ording steigen in luftige Höhen, wie einer der vielen Kites, die am Sommer den Himmel im Badeort bedecken. Bauamtsleiter Burkhard Jansen kann das nicht ganz nachvollziehen. (Archiv)

Foto: Boris Pfau up-down up-down