Mika (v. l.) und seine Eltern Sven und Melanie Sasse aus Berlin hatten Liegestühle in bester Lage ergattert: auf der Buhne im Bad beim Festival ließ es sich - wie man sehen kann - bei sonnigem Vatertagswetter gut aushalten Foto: Boris Pfau

Himmelfahrt in St. Peter-Ording Entspannter Vatertag in SPO: Gäste genießen die Sonne Von Ilse Buchwald | 18.05.2023, 17:41 Uhr

Fröhlicher Trubel am Vatertag zum Auftakt eines langen Wochenendes in St. Peter-Ording: Urlauber und Gäste zog es bei sonnigem, wenn auch kühlem Wetter an den Strand und auf die Promenaden.