Ferien in St. Peter-Ording Der Sommer ist zurück: So kühlt sich SPO ab Von Ilse Buchwald | 03.08.2022, 17:47 Uhr

Einen Strandtag wie aus dem Bilderbuch bei sommerlichen 25 Grad gab es am Mittwoch in St. Peter-Ording. Die Menschen zog es in Scharen an die Nordsee.