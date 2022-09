Weihnachtsbeleuchtung in St. Peter-Ording im Winter 2021/22 Foto: Gemeinde St. Peter-Ording up-down up-down Energiekrise in Nordfriesland So will St. Peter-Ording 2022 bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen – Husum überlegt noch Von Annika Jensen | 28.09.2022, 17:51 Uhr

Der Strompreis kennt derzeit oft nur eine Richtung: nach oben. St. Peter-Ording hat schon ein genaues Konzept, wie es in der Weihnachtszeit an der Beleuchtung sparen kann. Die Stadtverwaltung in Husum ist davon noch entfernt.