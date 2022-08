FOTO: Frank Spyra Multivan Kitesurf Masters SPO Zwei Nordfriesen treten bei den Kitesurf Masters in St. Peter-Ording an Von Frank Spyra | 17.08.2022, 17:26 Uhr

Am Mittwoch beginnen die Multivan Kitesurf Masters in St. Peter-Ording. Kiter aus aller Welt sind angereist, um sich zu messen und die neuesten Trends kennenzulernen. Wir haben zwei von ihnen am Vorabend getroffen.