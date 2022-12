Die Feuerwehr musste Sonnabendfrüh in Schwabstedt ausrücken. Foto: Michael Gründel up-down up-down Sirenenalarm in Schwabstedt Übermütige Partygänger zündeln vor der Mehrzweckhalle Von Helmuth Möller | 03.12.2022, 16:13 Uhr

Kräftig gefeiert wurde in der Nacht zu Sonnabend in der Mehrzweckhalle in Schwabstedt. Doch am frühen Morgen wurden einige Gäste handgreiflich.