Party in Nordfriesland Zeltfest: Im September wird in Drage kräftig gefeiert Von Helmuth Möller | 05.04.2023, 14:59 Uhr

Richtig hoch hergehen soll es in diesem Jahr in Drage: Am 9. und 10. September steigt das 1. Drager Zeltfest.