Kneipen und Bars in der Urlaubsregion Selbstversuch: Kann man als junger Mensch in SPO abends weggehen? Von Dania Isabell Martin | 01.04.2023, 10:20 Uhr

St. Peter-Ording erwacht aus dem Winterschlaf. Pünktlich zum Saisonstart wurden bereits die ersten Strandkörbe aufgestellt. Doch was passiert, wenn die Sonne untergeht und die Restaurants schließen? Unsere Volontärin Dania Isabell Martin hat sich in das Nachtleben von SPO gewagt und ausgetestet, was der Kurort für junge Menschen so zu bieten hat.