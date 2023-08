Kitesurf Masters in SPO Aufbau mit Schwierigkeiten: Eventgelände am Ordinger Strand steht noch unter Wasser Von Jens Mende | 09.08.2023, 18:54 Uhr Ungewöhnliche Bedingungen für die Kitesurf Masters in St. Peter-Ording: Zwei Sturmfluten haben das Eventgelände unter Wasser gesetzt. Foto: Jens Mende up-down up-down

Der sportliche Wettbewerb bei den Kitesurf Masters in St. Peter-Ording hat planmäßig am Mittwoch begonnen. Doch auf dem Eventgelände haben Besucher erst am Donnerstag Einlass: Der Aufbau hat sich nach Sturmfluten verzögert.