Bürgermeister Wolfgang Sokoll zeigt, wo das Demenzdorf in Schwesing entstehen soll. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Leben im Alter Demenzdorf in Schwesing: Jetzt kommt es auf den Investor an Von Helmuth Möller | 08.05.2023, 13:40 Uhr

Es wäre erst das dritte seiner Art in der ganzen Republik: das geplante Demenzdorf in Schwesing. Die Gemeinde hat nun entschieden, welche Flächen sie dem Investor anbietet. Jetzt muss er entscheiden, ob er bauen will.